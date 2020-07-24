На армяно-азербайджанской границе сохраняется относительное спокойствие

В ночь с 23 на 24 июля на армяно-азербайджанской границе, как и в этот момент, сохранялось относительное спокойствие. Как сообщает«Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны РА Шушан Степанян.



«Противник четыре раза нарушил режим прекращения огня стрелковым оружием по отдельным частям военных позиций, расположенных в направлении Чивы, Хндзорута, Мовсеса и Паравакара, произведя 28 выстрелов по армянским позициям», - сказала Степанян.

Военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. После предупреждения с армянской стороны они, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, неся потери, были отброшены армянской стороной. Позже азербайджанская сторона возобновила обстрел, ведя огонь в направлении гражданских инфраструктур.

21 июля в 22:30 спецназ противника предпринял еще одну атаку в направлении позиции «Бесстрашный». Вооруженные силы Армении отразили атаку противника, нанеся значительные потери.