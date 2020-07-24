Европейские индексы - 23-07-20

МОСКВА, 24 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.01% и составил 13103.39 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.07% и составил 5033.76 пункта, британский FTSE вырос на 0.07% и составил 6211.44 пункта, а российский RTSI вырос на 0.52% и составил 1261.62 пункта.