В Армении 2230 детей в возрасте до 18 лет заразились COVID-19 - у 158 была пневмония

По состоянию на 17 июля в Армении 2230 детей в возрасте до 18 лет были диагностированы с инфекцией COVID-19. Самому младшему пациенту - новорожденному - 0-28 дней.

В Министерстве здравоохранения РА сообщили «Арменпресс», что состояние 1134 детей было оценено как легкое или умеренное, 12 - тяжелое и 1 - крайне тяжелое.

Пневмония была диагностирована у 158 детей, 925 случаев - бессимптомно. 1231 из детей - мальчики, 999 - девочки.

По состоянию на 17 июля 1665 детей выздоровели.

Большинство детей с инфекцией COVID-19 были из Еревана - 1125. 29 случаев было зарегистрировано в Вайоц Дзоре, 266 – в Котайке, 33 – в Тавуше, 105 – в Шираке, 54 – в Лори, 54 – в Арарате, 146 – в Арагацотне, 31 – в Сюнике, 131 – в Армавире, 165 – в Гегаркунике.

71 из подтвержденных случаев среди детей в Армении являются иностранными гражданами.

По состоянию на 11:00 утра 23 июля в Армении было подтверждено в общей сложности 36 162 случая коронавирусной болезни, из которых 25 244 выздоровели и 688 умерли. 10013 пациентов в настоящее время получают лечение от коронавируса.