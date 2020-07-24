Алиев обнулил результаты переговорного процесса: эксперт

Тарон Ованнисян, эксперт по вопросам Азербайджана Центра “Орбели”, считает агрессию, развязанную вооруженными силами Азербайджана с 12 июля на границе с Арменией в направлении Тавуша, серьезным ударом по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В беседе с «Арменпресс» Ованнисян отметил, что этим шагом Азербайджан свел на нет все предыдущие встречи, обсуждения и достигнутые договоренности.

«Это был серьезный удар по переговорному процессу со стороны Азербайджана. Обнулением всех встреч и обсуждений, которые состоялись после 2016 года. Действия Азербайджана, а также заявления Алиева аннулировали все достигнутые договоренности. «Если в какой-то момент переговорный процесс возобновится, он должен начаться с нуля», - сказал Ованнисян.

Азербайджанский эксперт отметил, что действия, развязанные Азербайджаном, показали, что Вооруженные силы Армении достаточно эффективны, используя также оружие, модернизированное или произведенное в Армении. С другой стороны, стало совершенно ясно, что для поддержания мира в отношениях с азербайджанской стороной необходимо ведение эффективных военных действий.

“Азербайджанская сторона не откажется от своей тактики “решения” проблемы путем военной провокации. Переговорный процесс важен, но азербайджанская сторона, исходя из своей стратегии, не прекратит попытки “решить” проблему военным путем. Было четко показано, что в этой ситуации необходимо внедрение международных механизмов расследования прекращения огня, с тем, чтобы избежать ситуаций, когда страны-посредники, опираясь на заявления сторон, делают черезчур нейтральные ни о чем не говорящие заявления. Они заявляют, что у них нет нейтральной информации, чтобы понять, какая из сторон пошла на провокацию”, - сказал Тарон Ованнисян.

Касаясь отставки министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, Ованнисян сказал, что Алиев сделал Мамедъярова “козлом отпущения”.

“По крайней мере в течение последних 2-3 месяцев чувствовалось, что Ильхам Алиев, в качестве козла отпущения, готовил Эльмара Мамедъярова к подобным ситуациям, когда он окажется в тупике, и можно будет обвинить Мамедъярова. Увольнение Эльмара Мамедъярова было в рамках аннулирования результатов переговорного процесса. Уволив Мамедъярова, он попытался свалить вину за поражение на дипломатический корпус, заявив, что Азербайджан отступает от всех, включая гуманитарные соглашения, которые обсуждались Эльмаром Мамедъяровым. Назначение нового министра иностранных дел Байрамова показывает, что он будет больше заниматься пропагандистской деятельностью. Он будет говорить и делать то, что прикажет Ильхам Алиев”, - сказал азербайджанский эксперт.

По словам эксперта, недавние действия, предпринятые Азербайджаном, создали и создадут проблемы для него на международной арене.

“Заявление официального представителя Министерства обороны Азербайджана о Мецаморской АЭС довольно серьезно обсуждалось на международной арене, их посягательства на наши гражданские населенные пункты были достаточно хорошо освещены. В международной прессе широкое распространение получило объяснение того, что пропаганда Азербайджана о том, что армянская сторона нападает на их мирные поселения, имеет довольно большие пробелы в том смысле, что рядом с их поселениями есть артиллерийские батареи, из которых они обстреливают Армению, фактически используя население Азербайджана в качестве живого щита. В результате этих действий и информационной составляющей Азербайджан столкнулся с серьезными проблемами на международной арене, по крайней мере, в проведении своей политики и пропаганды среди основных игроков», - сказал Ованнисян.

Во время развернутых Азербайджаном военных действий Тарон Ованнисян посетил пограничные населенные пункты Тавушской области. Он опровергает распространенные в азербайджанской прессе и в социальных сетях слухи о том, что среди жителей приграничных районов Армении существует паника.

“Все эти дни я обходил приграничные районы, разговаривал с жителями. Азербайджанская сторона ведет огонь по их домам, но ни о какой панике не может быть и речи. За прошедшие годы сельские жители были закалены к подобным ситуациям”, - сказал эксперт.

12 июля около 12:30 военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь государственную границу РА в направлении Тавуша на автомобиле УАЗ. После предупреждения армянской стороны азербайджанские военнослужащие покинули автомобиль УАЗ и вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана повторили попытку занять пограничную позицию Вооруженных сил Армении, применив артиллерию, однако были подавлены армянской стороной, и, понеся потери, были отброшены. Позже азербайджанская сторона возобновила и несколько дней продолжала обстрелы, направленные на гражданские инфраструктуры. 21 июля в 22:30 спецназ противника предпринял еще одну атаку в направлении позиции «Бесстрашный». Вооруженные силы Армении отразили атаку противника, нанеся значительные потери. Армянская сторона не понесла потерь.

В ночь с 22 на 23 июля на армяно-азербайджанской границе, как и в этот момент, сохранялось относительное спокойствие.

Норайр Шогикян