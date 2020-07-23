Москва обсудит с Баку и Ереваном инициативы по закреплению перемирия

Москва обсудит с Баку и Ереваном различные инициативы по закреплению перемирия на армяно-азербайджанской границе и активизации переговорного процесса. Как передает Арменпресс, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 23 июля.

По ее словам, российская сторона призывает стороны «к максимальной сдержанности». Она отметила, что три государства взаимодействуют по дипломатическим каналам и по линии военных ведомств для снижения напряженности.

«Рассчитываем, что после того, как снимут ограничения на международные поездки, появится возможность предметно проработать весь комплекс вопросов, связанных с урегулированием конфликта», — добавила Захарова.

Она отметила, что случаи нарушения режима прекращения огня пошли на спад, но напряженность на границе Армении и Азербайджана сохраняется

Захарова напомнила, что у министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялись срочные телефонные контакты с азербайджанским и армянским коллегами, а на этой неделе он обсуждал ситуацию с послами Азербайджана и Армении в Москве.