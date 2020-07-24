Газета “Айастани Анрапетутюн”: Как далеко пойдет Эрдоган…

«Сегодня, впервые за многие десятилетия, в соборе Святой Софии прозвучит всеобщая пятничная молитва (намаз). Кстати, и прежде Реджеп Тайип Эрдоган предпринимал шаги, чтобы превратить музей в мечеть.

В 1934 году христианский храм был превращен в музей, в знак солидарности религий, а сегодня Эрдоган сделал политическое заявление, бросив перчатку миру, особенно западной цивилизации. «Если я не могу войти в европейскую семью, то все, что является священным и ценным для него, должно быть уничтожено», - так можно сформулировать послание Эрдогана миру.

Политическая, военная и экономическая политика Турции в отношении Сирии, Ливии, Ливана, Ирака, а также Греции и Кипра полностью соответствует неоосманской внешней политике. Амбиции Эрдогана вышли за пределы регионального уровня и носят характер цивилизационной борьбы ...»

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