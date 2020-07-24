«2016 Уголовный кодекс был дополнен новой статьей - 235.1. Согласно статье, устанавливается уголовная ответственность за незаконную перевозку токсичных, взрывчатых и других веществ через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Республики Армения.

Однако, до сих пор нет решения правительства Республики Армения утвердить список, определенный этой статьей. Чтобы восполнить этот пробел в законе, Комитет государственных доходов разработал и распространил проект постановления правительства «Об утверждении перечня стратегически важных сырьевых или культурных ценностей, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Республики Армения».

Полностью статью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты.