Главы МИД РФ и Турции обсудили вопрос эскалации насилия между Арменией и Азербайджаном

23 июля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

«Проведен обмен мнениями по текущей ситуации в Закавказье. В связи с недавней эскалацией насилия между Арменией и Азербайджаном с российской стороны была акцентирована необходимость проявления взвешенных подходов и оказания сдерживающего воздействия на вовлеченные в конфликт стороны в целях недопущения дальнейшего обострения обстановки, обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе, активизации усилий по нагорно-карабахскому урегулированию. Условлено развивать взаимодействие Москвы и Анкары в интересах стабилизации в регионе»,- говорится в сообщении.