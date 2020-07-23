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Глава МИД РФ провел встречу с представителями армянской и азербайджанской общин в России

Глава МИД РФ провел встречу с представителями армянской и азербайджанской общин в России

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с представителями армянской и азербайджанской общин в России. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

«23 июля министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провёл встречи с видными представителями армянской и азербайджанской общин России – президентом Общероссийской общественной организации «Союз армян России» А.А.Абрамяном и председателем Совета директоров ООО «Киевская площадь» Г.С.Нисановым. 

Обсуждалась роль армянской и азербайджанской общин в поддержании межнационального мира и согласия на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. Была отмечена важность совместной разъяснительной и воспитательной работы по предупреждению и искоренению случаев нарушения прав российских граждан по национальному признаку. Подчёркнута необходимость конструктивного вклада армянской и азербайджанской общин в создание условий для содействия нормализации отношений между Ереваном и Баку»,- говорится в сообщении.


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