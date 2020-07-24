“Ереванский бестселлер”: “Приключения Чиполино” - самая востребованная: детская книга, июнь, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за июнь.

На первой горизонтали - сказка Джанни Родари “Приключения Чиполино”. Произведение Родари - веселый мир образов, воплощенных во фруктах и овощах. В книжке даже имена действующих героев - луковичка Чиполино, томат синьор Помидор, принц Лимоне, говорят об их особом характере и поведении. Реальный и воображаемый миры объединяются, в результате рождается исключительно тонкий и меткий юмор, который, отнюдь не мешает автору говорить о самых серьезных вещах, например, о проблеме возможной солидарности между своими и чужими.

На второй горизонтали - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень”. Лишившись родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат полуголодным. Однако, когда ему исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу Хигвортс, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.

Книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Комната Секретов” на третьем месте. На летних каникулах Гарри Поттер вновь находится в доме своих родственников, где с ним снова обращаются грубо и плохо. Вскоре Гарри возвращается в школу. На Хеллоуин в залах школы слышатся странные шепоты, что означает, что вновь открылась Комната тайн, построенная сотни лет назад, и спрятанный там Ужас, освобожден и угрожает уничтожить школьников, рожденных не в колдовских семьях.

Книжка Ованеса Туманяна “Жалоба котенка” на четвертом месте. Эта известное произведение Туманянана представлено в оригинальных иллюстрациях и пазлах.

На пятом месте – сказка “Колобок”. Сказки о колобке встречаются в русском и украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

Сказка “Репка”, в переводе Атабека Хнкояна, известна всем малышам, она на шестом месте. С этим произведением выросло и приобрело мудрость уже несколько поколений.

Рассказ “Кто в домике живет” на седьмом месте. Творчество известного детского писателя Владимира Сутеева, покорившее уже несколько поколений, поможет ребенку раскрыть окружающий его мир. Ведь дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Им интересно все, например, почему дятел стучит по дереву, почему паук плетет паутину и т. д. Маленькие читатели узнают из этой книги о местах обитания животных.

“Приключения Нельзяйки” Рубена Марухяна на восьмом месте. Автор учит тому, что нельзя врать, много есть, завидовать другу, родственнику, сплетничать, заниматься мошенничеством, нельзя быть нечестным. Нельзя обижать птиц и животных, вырубать деревья, вырывать цветы, загрязнять источники и т.д. И, действительно, в нашей жизни есть много того, чего нельзя делать. И если ты уже сделал что-то такое, то ты, так уменьшишься, что тебя больше никто не будет замечать, и вообще потеряешься. Что и произошло с мальчиком по имени Мушег, героем этой книги. И чтобы спасти Мушега нужно пройти долгий и трудный путь.

Девятую горизонталь занимает произведение Джанни Родари “Голубая стрела”. По итальянской легенде, каждый год, в праздник Богоявления Бефана ходит по домам и раздает детям подарки. В этой милой истории Джанни Родари старушка Бефана имеет маленький магазин игрушек. Из-за витрины игрушки, покорные своей “заводной” судьбе и воле своей капризной хозяйки, наблюдают за происходящим на заснеженной улице. Но в ночь Богоявления они оживают, садятся в волшебный поезд по имени “Голубая стрела” и решают сами себя подарить детям, которым родители не могут купить подарки. Пассажиры Голубой стрелы для маленьких читателей прекрасный пример любви, самопожертвования и солидарности.

На десятом месте - “Синяя лисица” Лилит Алтунян. Если Вам придется побывать в лесу летом, то, когда наступит темнота, Вы обязательно встретитесь с лисицей. Вы ее сразу узнаете. Ведь лисичка синяя. Она бродила по далеким лесам, мечтая найти свой синий лес. И однажды, когда уже наступила темнота … .

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).