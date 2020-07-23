Ким Кардашьян рассказала о психическом расстройстве мужа

Всемирно известная телезвезда Ким Кардашьян призналась, что ее муж, знаменитый рэпер Канье Уэст, страдает психическим расстройством. Как сообщает Арменпресс, на своей странице в Instagram Кардашьян написала, что у Уэста биполярное расстройство, которое также известно в психиатрии как маниакально-депрессивный психоз.

"Как многие из вас знают, у Канье - биполярное расстройство. Он замечательный, но, в то же время, очень сложный человек. Его близкие знают, что его слова не всегда соответствуют его взглядам", - написала она.

Кардашьян и Уэст поженились в 2014 году. Слухи о психическом расстройстве Канье усилились после его сообщения о расставании с Кардашьян, которое было немедленно удалена со страницы его социальной сети, но не ускользнуло от внимания СМИ.

Кстати, Уэст объявил о своем намерении баллотироваться на президентских выборах в США.