Семья погибшего военнослужащего получит компенсацию от Фонда страхования военнослужащих

Члены семьи рядового Артура Баграта Мурадяна, который 14 июля получил ранение на армяно-азербайджанской границе и скончался в Центральном клиническом военном госпитале министерства обороны, получат компенсацию от Фонда страхования военнослужащих в течение 20 лет. Как передает Арменпресс, Фонд сообщает, что сумма компенсации составит 58 млн драмов, из которых 10 млн драмов будут выданы сразу, а остальные равными ежемесячными платежами.

Фонд выразил соболезнования и поддержку членам семьи, родственникам и сослуживцам Артура Мурадяна.