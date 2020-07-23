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Семья погибшего военнослужащего получит компенсацию от Фонда страхования военнослужащих

Семья погибшего военнослужащего получит компенсацию от Фонда страхования военнослужащих

Члены семьи рядового Артура Баграта Мурадяна, который 14 июля получил ранение на армяно-азербайджанской границе и скончался в Центральном клиническом военном госпитале министерства обороны, получат компенсацию от Фонда страхования военнослужащих в течение 20 лет. Как передает Арменпресс, Фонд сообщает, что сумма компенсации составит 58 млн драмов, из которых 10 млн драмов будут выданы сразу, а остальные равными ежемесячными платежами.

Фонд выразил соболезнования и поддержку членам семьи, родственникам и сослуживцам Артура Мурадяна.


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