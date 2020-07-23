ЕСПЧ обязал Азербайджан предоставить информацию о Нареке Сардаряне

Европейский суд по правам человека 22 июля удовлетворил иск о применении срочной меры по делу Нарека Сардаряна, гражданина Армении, находящегося в несвободе в Азербайджане. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал представитель правопреемника Нарека Сардаряна Артак Зейналян.

По словам Зейналяна, Европейский суд потребовал от Азербайджана принять следующие меры: предоставить информацию о местонахождении и условиях содержания Нарека Сардаряна; предоставить информацию о состоянии его здоровья (с подтвержденной медицинской справкой (справками), если таковая имеется) и было ли медицинское обследование проведено независимым специалистом; возбуждено ли против него уголовное дело, и если да, то предоставить все соответствующие данные и документы, в том числе предъявленные ему обвинения; есть ли у него адвокат; имеет ли он возможность в полной мере общаться со своими родственниками, властями Армении.

«Суд также уделил приоритетное внимание жалобе, установил крайний срок подачи основной жалобы, а также установил крайний срок для осуществления действий, ожидаемых от государства-ответчика», - написал Зейналян.

Правопреемники Сардаряна 19 июля обратились в ЕСПЧ с иском против Азербайджана с требованием применить срочные меры для обеспечения физической и психологической неприкосновенности Сардаряна, предоставления информации о месте его нахождения и состоянии его здоровья, обеспечения связи с членами семьи, в случае возбуждения уголовного дела предоставления материалов дела, организации возвращения Сардаряна в Армению.

В 2020 году 8-го июля, около 11:00-12:00, на пастбище административной территории общины Горайк Сюникской области Армении, граничащей с Нахиджеванской автономной республикой, без вести пропал житель села Неркин Хндзореск Сюникской области, 1990 года рождения. гражданин Республики Армения Нарек Сардарян. СНБ выяснила, что Сардарян заблудился при поиске пропавшего скота и перешел на территорию Нахиджевана, где и был взят в плен.

Сардарян характеризуется как патриот, спокойный и трудолюбивый человек, у него никогда не было проблем с органами местного самоуправления и правоохранительными органами. У Сардаряна есть семья и несовершеннолетние дети, о которых он заботился. В настоящее время предпринимаются соответствующие меры по возвращению Нарека Сардаряна в Армению.