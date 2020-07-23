Специалисты Центра гуманитарного разминирования и экспертизы проводят работы в селе Чинари
Специалисты Центра гуманитарного разминирования и экспертизы в селе Чинари начали работы по поиску и разминированию выпущенных противником по мирному населению и не взорвавшихся снарядов.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Центра, работы начались 22 июля. Поздним вечером было организовано рабочее совещание под руководством советника премьер-министра Роберта Гукасяна.
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