Специалисты Центра гуманитарного разминирования и экспертизы проводят работы в селе Чинари 

Специалисты Центра гуманитарного разминирования и экспертизы в селе Чинари начали работы по поиску и разминированию выпущенных противником по мирному населению и не взорвавшихся снарядов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Центра, работы начались 22 июля. Поздним вечером было организовано рабочее совещание под руководством советника премьер-министра Роберта Гукасяна.