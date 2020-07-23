Будет заасфальтирована дорога Цакури –Акнахпюр: президент Арцаха посетил Гадрутский район

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 23 июля с рабочим визитом посетил Ухтадзорский подрайон Гадрутского района.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян ознакомился с ходом землеустроительных работ на 17 километровом отрезке дороги подрайонного значения Цакури -Акнахпюр, объединяющей 7 общин.

Президент республики ознакомился в общине Цакури с работой внутренней водопроводной сети, недавно сданной в эксплуатацию при содействии благотворителей и государства. Он также посетил церковь XI века, которая восстанавливается на средства благотворителя.

В ходе визита президент Арутюнян побывал в общине Мариамадзор, где на государственные средства осуществляется прокладка нового водопровода с целью обеспечения села питьевой водой, вымащивание и обустройство внутриобщинных дорог.

В ходе совещания в Ухтадзоре с участием руководителей общин подрайона Араик Арутюнян обсудил осуществляемые здесь программы и существующие проблемы. Президент подчеркнул недопустимость неиспользования имеющихся возможностей, особо выделив в этом контексте факт невозделанности полей в условиях наличия водных ресурсов. Он потребовал от руководителей общин предпринять срочные меры для устранения этого упущения.

Глава государства ознакомился также с работами по ремонту автомагистрали Степанакерт -Кармир шука.

В ходе визита президента сопровождали министр градостроительства Арам Саркисян, руководитель администрации Гадрутского района Камо Петросян, другие должностные лица.