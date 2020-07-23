Нацпартия Уругвая призвала соблюдать международные обязательства по урегулированию конфликта

Национальная партия Уругвая на фоне последних событий на армяно-азербайджанской границе призвала международное сообщество соблюдать международные обязательства по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, в своем заявлении партия, в частности, призвала к укреплению режима прекращения огня между сторонами.

Партия призвала государства уделять особое внимание поддержанию мира, придерживаться международных конвенций по мирному урегулированию конфликтов, а также призыву генерального секретаря ООН прекратить все военные действия в условиях пандемии коронавируса.

Национальная партия Уругвая ожидает мирного урегулирования конфликта на основе международного права, принципа самоопределения народов, уделения первоочередного внимания поддержанию международного мира, уважению гражданских прав гражданского населения и особенно уважению фундаментального права на жизнь.