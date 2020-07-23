Минздрав Армении передаст Арцаху 10 новых машин скорой помощи
Министерство здравоохранения Армении передаст 10 новых машин скорой помощи министерству здравоохранения Республики Арцах для дальнейшего улучшения качества медицинской помощи. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Армении.
«В конце 2019 года из государственного бюджета министерству здравоохранения Республики Армения было выделено 295 млн драмов на приобретение 10 машин скорой помощи (марки Ford), 7 из которых были линейными, а 3 - реанимобилями. Они оснащены всем необходимым оборудованием.
Автомобили уже находятся в Армении, хотя должны были быть еще в марте, и задержка была обусловлена вспышкой коронавируса.
Машины скорой помощи будут переданы министерству здравоохранения Республики Арцах для дальнейшего улучшения качества медицинской помощи», - говорится в сообщении.
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