Глава общины Ариндж подал в отставку

Глава общины Ариндж Котайкской области Республики Армения Гагик Саркисян подал в отставку. Об этом сообщили Арменпресс в администрации Котайкской области.

На внеочередном заседании Совет старейшин Аринджа зарегистрировал его отставку и обратился к губернатору Котайкской области в соответствии с законом.

Губернатор в установленные законом сроки назначит врио главы общины до проведения внеочередных выборов.

Гагик Саркисян занимал должность главы Аринджа с 2002 года.