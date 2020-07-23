Глава общины Ариндж подал в отставку
18:01, 23 Июль, 2020
Глава общины Ариндж Котайкской области Республики Армения Гагик Саркисян подал в отставку. Об этом сообщили Арменпресс в администрации Котайкской области.
На внеочередном заседании Совет старейшин Аринджа зарегистрировал его отставку и обратился к губернатору Котайкской области в соответствии с законом.
Губернатор в установленные законом сроки назначит врио главы общины до проведения внеочередных выборов.
Гагик Саркисян занимал должность главы Аринджа с 2002 года.
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