Twitter сообщил о рекордном росте активных пользователей в апреле-июне

Во II квартале Twitter получил чистый убыток, сократил выручку, но отчитался о рекордном росте "монетизируемых ежедневно активных пользователей" - на 34% в годовом выражении, до 186 млн человек. Аналитики ожидали прироста аудитории до 172,4 млн.

Прирост активных пользователей оказался максимальным с того момента, как компания начала отчитываться об этом показателе, отметили в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Чистый убыток в отчетный период составил $1,23 млрд, или $1,56 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $1,12 млрд, или $1,43 на акцию, годом ранее.

Квартальная выручка Twitter сократилась на 19%, до $683,4 млн с $841,38 млн. Аналитики прогнозировали снижение показателя до $701,6 млн. В США выручка упала на 20%, до $365 млн, в остальном мире - на 18%, до $319 млн.

Квартальная выручка от рекламы уменьшилась на 23% и составила $562 млн.