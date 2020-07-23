Британия вложит еще 100 миллионов фунтов в создание вакцины от COVID-19

Правительство Великобритании инвестирует дополнительно 100 миллионов фунтов стерлингов в мощности по производству вакцины от коронавируса, говорится в заявлении кабмина.

Ожидается, что средства будут направлены на развитие инновационного центра в графстве Эссекс, открытие которого запланировано на декабрь 2021 года.

"Центр будет иметь возможность производить миллионы доз в месяц, обеспечивая Великобритании возможность производить вакцины и современные лекарства, в том числе для возникающих заболеваний в будущем", - отмечается в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Новый центр дополнит строящийся производственно-инновационный Центр в области вакцин (Vaccines Manufacturing and Innovation Centre, VMIC) в Оксфордшире, его открытие намечено на лето 2021 года. Мощности завода позволят обеспечить вакциной все население Великобритании, отметили в правительстве.

Министр по делам бизнеса Соединенного Королевства Алок Шарма отметил, что власти стараются, чтобы все жители Великобритании смогли получить прививки как только будет готова вакцина.

Ранее на этой неделе разработчики вакцины от COVID-19 из Оксфордского университета заявили, что их разработка успешно прошла первую фазу испытаний. В тестировании вакцины, получившей название ChAdOx1 nCoV-19, в период с 23 апреля по 21 мая участвовали 1077 человек. Вакцинация привела к выработке у испытуемых антител к COVID-19.