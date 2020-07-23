Азербайджан атаковал позиции, которые находились не на границе, а на территории Армении: посол

Посол Армении в Румынии Сергей Минасян считает примечательным тот факт, что во время развязанных Баку военных действий в направлении Тавуша Азербайджан нацелился на гражданское население Армении, в то время как Вооруженные силы Армении избегали ответных выстрелов, которые могли быть направлены на азербайджанские населенные пункты. Как сообщает Арменпресс, Минасян сказал об этом в интервью журналу «Арарат».

«Прежде всего следует отметить, что инциденты произошли на границе Армении и Азербайджана. Азербайджанская сторона предприняла несколько попыток атаковать армянские военные позиции, в том числе с использованием специальных подразделений, причем эти позиции расположены не на границе, а внутри территории Армении. Кроме того, армянские мирные населенные пункты находились под огнем азербайджанской артиллерии и ударных беспилотников.

Вместе с тем армянская сторона избегала ответных обстрелов, которые могли быть направлены на азербайджанские населенные пункты, несмотря на то, что азербайджанская армия специально развернула свои силы в этих местах, армянская сторона наносила точечные удары, избегая широкомасштабного обстрела. Свидетельством тому является тот факт, что в начале июльской эскалации удар армянского БПЛА уничтожил штаб 3-го армейского корпуса Азербайджана, в результате чего были убиты один генерал, старший командир и несколько военнослужащих азербайджанской армии», - отметил посол.

Минасян подчеркнул, что в ходе развязанных Азербайджаном действий Вооруженные силы Армении впервые испытали произведенные на армянских военно-промышленных предприятиях БПЛА, и в результате ударов беспилотников Армении, по данным министерства обороны Армении, были уничтожены три танка азербайджанской армии.

«Другая важная особенность июльских боев заключается в том, что успех армянских сил ПВО в борьбе с БПЛА, в основном израильского производства, стал большим сюрпризом для азербайджанской армии. Согласно информации министерства обороны Армении, в эти дни азербайджанская армия потеряла 13 БПЛА, и еще один - Orbiter 3, был сбит в те дни в Нагорном Карабахе.

Примечательно, что системой ПВО Армении фактически впервые был уничтожен беспилотник Hermes 900, продукт израильской высокотехнологичной организации, а также впервые был поражен и захвачен армянскими ВС другой беспилотник-камикадзе - Sky-Striker», - отметил Минасян.

Посол Армении в Румынии добавил, что эти события оказали решающее влияние на азербайджанское военное руководство, поскольку у последнего была иллюзия, что с использованием военной техники последнего поколения стоимостью в несколько миллиардов долларов оно будет иметь военное превосходство над Арменией и Арцахом.

«Именно поэтому для азербайджанской стороны стало неприятным сюрпризом, когда она столкнулась, с одной стороны, неспособностью азербайджанской армии широко использовать свои беспилотники, а с другой - эффективностью армянской стороны в использовании того же оборудования. Это обстоятельство, среди прочего, скорее всего, повлияло на то, что азербайджанская армия усилила атаки на населенные пункты на территории Армении», - отметил посол.

Сергей Минасян также отметил, что недавно представитель министерства обороны Азербайджана выступил с заявлением, угрожая, что азербайджанская армия может нанести ракетные удары по Мецаморской АЭС.

«Очевидно, что такие официальные угрозы являются не чем иным, как преднамеренным нарушением международного гуманитарного права, в частности Первого дополнительного протокола к Женевским конвенциям», - сказал Минасян.