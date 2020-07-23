Азиатские индексы снизились - 23-07-20
ТОКИО, 23 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22751.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1572.96 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.24% и составил 3325.11 пункта, а HANG SENG вырос на 0.82% и составил 25263.00 пункта.
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