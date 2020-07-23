COVID-19. В мире скончалось более 631 тыс инфицированных: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 15 млн 415 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 631 тыс. Излечились 9 млн 389 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 4 млн 102 тыс 002 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 146 тыс 198. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 2 млн 231 тыс 871. Число смертей составляет 82 тыс 890. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 1 млн 294 тыс 812. Скончались 29 тыс 998 больных.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 795 тыс 038. За последние сутки здесь зарегистрировано 5 тыс 848 новых случаев. Число летальных исходов – 12 тыс 892.

Далее следует ЮАР, где 394 тыс 948 подтвержденный случай и 5 тыс 940 случаев смерти. Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 366 тыс 550, смертей – 17 тыс 455. На следующем месте оказалась Мексика, где количество подтвержденных случаев достигло 362 тыс 274, смертей - 41 тыс 190.

На следующем месте по числу инфицированных оказался Чили, где подтверждено 336 тыс 402 случаев, смертей - 8 тыс 722. В Испании число подтвержденных случаев – 314 тыс 631. Число смертности в Испании составило 28 тыс 426. В Великобритании число инфицированных достигло 296 тыс 377, умерших – 45 тыс 501.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 26-м месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 22, достигнув 83 тыс 729, вылечились 78 тыс 855 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 1085, с начала заражения здесь скончались 16 человек. В Иране 284 тыс 034 подтвержденный случая и 15 тыс 074 случая смерти. В Турции 222 тыс 402 случаев заболевания, 5 тыс 545 случаев смерти.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 258 тыс 156 подтвержденных случаев. В Катаре 107 тыс 871 подтвержденных случаев, смертность - 163. Число заразившихся в Египте достигло 89 тыс 745, здесь зарегистрировано 4 440 случаев смерти. В ОАЭ - 57 тыс 988 случаев, здесь скончались 342 человек.

В Ливане зарегистрировано 3 104 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 43. Число заразившихся в Сирии достигло 561. Скончались 32 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 215.