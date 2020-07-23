В приграничном селе Тавушской области родилась тройня

В селе Чинчин Тавушской области родилась тройня. Об этом сообщила Арменпресс пресс-секретарь муниципалитета Тавушской области Лилит Саркисян.

Она отметила, что мать детей Эгине работает в средней школе села Неркин Кармирахпюр. Она учительница математики.

Школа встретила весть о рождении детей с большим энтузиазмом. Об этом свидетельствует пост на официальной странице образовательного учреждения в Facebook: «Начнем утро с хороших новостей. У нашей учительницы математики родились три чудесных малыша. Это действительно чудо для всех нас, для нашего Тавушского мира. Да хранит их Бог!»