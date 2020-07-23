Тигран Хачатрян обсудил форматы содействия с представителями сферы туризма

Министр экономики Республики Армения Тигран Хачатрян и председатель Комитета по туризму Сусанна Сафарян посредством видеосвязи провели обсуждение с представителями частного сектора сферы туризма. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Основными темами обсуждения стали вопросы об ущербе, нанесенном сфере туризма, существующие в сфере проблемы и выявление возможных механизмов содействия, подводение итогов предыдущих встреч.

Министр представил хозяйствующим субъектам ход обсуждений по этому вопросу в правительстве, несколько сценариев инструментов содействия, находящихся на столе, с соответствующими критериями и механизмами. Министр предложил обсудить, какие из представленных форм содействия являются более целесообразными с точки зрения смягчения ущерба, нанесенного сфере туризма.

В обсуждении приняли участие представители некоторых подсекторов туризма, в частности, организации, обеспечивающие вид на жительство, туристические пассажирские перевозки.

Представители сферы представили свои наблюдения по прозвучавшим предложениям, а также задали министру уточняющие вопросы по этим предложениям.

Достигнута договоренность об обсуждении проблем некоторых подсекторов в отдельном формате.

Отметим, что накануне министр экономики провел ряд встреч и с представителями сферы общественного питания, чтобы обсудить возникшие в этой сфере проблемы и совместными усилиями найти возможные решения.