Главы МИД стран БРИКС планируют встретиться в Москве в начале сентября

Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) планируют встретиться в начале сентября в Москве, сообщил посол Индии в РФ Венкатеш Варма в ходе онлайн-вебинара, организованного Национальным комитетом по исследованию БРИКС.

"Министры иностранных дел стран БРИКС встретятся в начале сентября в Москве, что даст министрам возможность проанализировать все события, как мы можем усилить принципы БРИКС и адаптировать БРИКС новым вызовам, свидетелями которых все мы стали в этом году", - сказал посол,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Варма подчеркнул также, что "Индия с нетерпением ждет сотрудничества с Россией в качестве председателя БРИКС в 2020 году", а также проведения успешного саммита БРИКС, "который пройдет позже в этом году".