ИООПН продолжает усиленные проверки в Ширакской области

23-го июля специалисты Инспекционного органа охраны природы и недр совместно с сотрудниками Полиции Армении в Ширакской области провели очередную усиленную проверку, направленную на борьбу с COVID. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении, распространенном правительством Армении․

“В результате проверок в парках, на площадях и улицах, на территориях исторических и культурных памятников и на территориях, прилегающих к церквям, городов Артик и Гюмри нарушений не зафиксировано.

Территории исторических и культурных памятников, представляющие туристический интерес, не были многолюдны, очередей и скоплений не было, были замечены случаи неправильного ношения маски.

Сотрудники инспекционного органа предприняли ряд мероприятий с целью повышения уровня информированности граждан, раздали маски, были даны указания о ношении медицинских масок, сохранении 1,5 м социального расстояния.

Инспекционный орган продолжает контроль за выполнением норм, установленных решениями комендатуры, в различных областях республики и в административных районах столицы”, - говорится в сообщении правительства.