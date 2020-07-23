“Урарту” подписал контракт с российским форвардом
16:19, 23 Июль, 2020
В “Урарту” пополнение. Клуб подписал контракт с 26-летним нападающим Александром Радченко.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Последним клубом российского футболиста был выступающий в Российской национальной лиге ивановский “Текстильщик”, в составе которого Радченко провел 25 матчей и забил 5 голов.
Футболист выступал также в клубах СКА-Хабаровск, “Тосно”, “Сокол”, “Енисей”, “Волгар”, “Химки”
Подготовила Варвара Айрапетян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен