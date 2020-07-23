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“Урарту” подписал контракт с российским форвардом

“Урарту” подписал контракт с российским форвардом

В “Урарту” пополнение. Клуб подписал контракт с 26-летним нападающим Александром Радченко.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Последним клубом российского футболиста был выступающий в Российской национальной лиге ивановский “Текстильщик”, в составе которого Радченко провел 25 матчей и забил 5 голов.

Футболист выступал также в клубах СКА-Хабаровск, “Тосно”, “Сокол”, “Енисей”, “Волгар”, “Химки”

Подготовила Варвара Айрапетян


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