В общинах Неркин Кармирахпюр, Айгепар и Чинари восстанавливаются поврежденные дома

Исполняющий обязанности председателя Комитета по градостроительству Армен Гуларян вместе со специалистами побывал в селах Тавушской области - Неркин Кармирахпюр, Айгепар и Чинари, которые в результате азербайджанской агрессии понесли большие потери.

“Работы по восстановлению семи домов уже в процессе. Проводятся работы по очистке 10 домов. Мы думаем восстановить в первую очередь дом в селе Чинари, в котором проживает семья из 10 человек, из которых 5 - дети. Хозяин дома предложил построить новый дом не на месте прежнего, а на другом, более безопасном участке приусадебного участка, на что мы согласились”, - как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства сказал Армен Гуларян.

По его словам, они предложили руководителям общин провести работы по выделению земель, которые будут застроены домами нового образца в национальном архитектурном стиле. Они будут выделены нуждающимся.