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Красный Крест продолжает оказывать содействие структурам Арцаха, борющимся с COVID-19

Красный Крест продолжает оказывать содействие структурам Арцаха, борющимся с COVID-19

 Миссия Международного комитета Красного креста в Арцахе продолжает содействовать структурам Арцаха, борющимся с COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает информационный штаб Арцаха. С целью предотвращения распространения и контроля над эпидемией, в период с 8 по 22 июля МККК 13 медучреждениям Арцаха, в том числе больницам, Центру эпидемиологии и гигиены, службе скорой помощи, а также Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предоставил дезинфекционные и гигиенические средства, защитное снаряжение”, - сообщают в штабе.

С момента вспышки эпидемии МККК был на регулярной связи со всеми отмеченными структурами для выяснения потребностей последних и реагирования на ситуации.


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