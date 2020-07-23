Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июль

В Афганистане при нападении погибли шесть человек, сообщили СМИ

В Афганистане при нападении погибли шесть человек, сообщили СМИ

По меньшей мере шесть повстанцев погибли, еще девять пострадали в результате нападения в провинции Газни на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.

Атака, о которой местные власти сообщили в четверг, произошла в среду вечером в районе Карабах провинции Газни. По информации властей, нападение совершили боевики радикального движения "Талибан".

Члены радикального движения "Талибан" пока не прокомментировали этот инцидент,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации