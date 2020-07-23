Испанский футбольный тренер Унай Эмери возглавил “Вильярреал”. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Эмери и “Вильярреал” подписали трехлетний контракт. Последним клубом Уная Эмери был “Арсенал”, который он покинул в 2019-м году. За свою карьеру он тренировал также “Севилью”, “Валенсию” и московский “Спартак”.

В завершившемся чемпионате Испании по футболу “Вильярреал” стал пятым и получил право участвовать в следующем розыгрыше Лиги Европы.

Подготовила Варвара Айрапетян