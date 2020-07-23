Премьер-министр Болгарии объявил об отставке четырех министров своего правительства

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов решил отправить в отставку министра финансов Владислава Горанова, министра внутренних дел Младена Маринова, министра экономики Эмила Караниколова и министра туризма Николину Ангелкову. С таким заявлением премьер выступил в четверг на брифинге по итогам заседания совета коалиции.

"Принимаю отставку трех министров - Маринова, Горанова, Караниколова плюс отставку министра туризма Ангелковой", - сказал Борисов.

Глава правительства сообщил, что предложит кандидатуру Христо Терзийского на пост министра внутренних дел. В настоящее время Терзийский возглавляет Главную дирекцию полиции. На пост министра финансов будет назначен Кирил Ананиев, который занимал должность министра здравоохранения, а на пост главы Минздрава будет предложена кандидатура профессора Костадина Ангелова. Функции министра туризма возьмет на себя вице-премьер Марияна Николова. Министром экономики планируется назначить Лычезара Борисова, в настоящее время заместителя министра экономики,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ожидается, что Народное собрание (парламента) Болгарии рассмотрит предложения по кадровым изменениям в правительстве страны уже в пятницу.

Лидер оппозиционной Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова на брифинге заявила, что изменения в правительства это "имитация перемен". "Меняются министры, на мафиозная модель управления остается. Этот фильм мы видели уже 12 раз, 12 раз в этом кабинете менялись министры, но все продолжается по-старому. Замена четырех министров - это не огромный ремонт, а имитация. Результат действий премьера - продолжение агония. Правительство не слышит голоса граждан, которые протестуют. Они требуют отставки Борисова, а он, спасая себя, отправляет в отставку министров", - заявила Нинова.