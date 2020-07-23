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Испанский сенатор выразил обеспокоенность в связи с агрессией Азербайджана

Испанский сенатор выразил обеспокоенность в связи с агрессией Азербайджана

Испанский сенатор Висенц Видаль направил в Сенат вопросы относительно действий Азербайджана на границах Республики Армения, развязанных при подстрекательстве Турции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Испании.

“Какие сведения имеет испанская дипломатия об агрессии со стороны Азербайджанской Республики в отношении границ Республики Армения с нарушением международных соглашений и при содействии Турции?” , - написал Видаль в своем запросе.

В своем микроблоге в Twitter Видаль отметил, что он обеспокоен агрессией Азербайджана, и что  Арцах - Армения.

“Меня очень беспокоит агрессия Азербайджана в отношении Армении и Нагорно-Карабахской Республики. Арцах - это Армения, - отметил сенатор.

Военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша.  После предупреждения с армянской стороны они, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, неся потери, были отброшены армянской стороной.  Позже азербайджанская сторона возобновила обстрел, ведя огонь в направлении гражданских инфраструктур.

21 июля в 22:30 в направлении позиции “Бесстрашная” подразделение специального назначения противника предприняло очередное нападение. Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери. С армянской стороны потерь нет.

В ночь с 22 на 23 июля на армяно-азербайджанской границе, а также на данный момент сохраняется относительное спокойствие.


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