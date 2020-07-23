Лукашенко заявил, что Белоруссия избежала роста безработицы в связи с пандемией

Белоруссия в условиях пандемии коронавирусной инфекции смогла преодолеть негативные явления на рынке труда и не допустить роста безработицы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил президент Александр Лукашенко в четверг на совещании с руководством экономического блока страны.

"В целом трагизма нет. Нам удалось не допустить катастрофы - скатывания в яму безработицы, как это произошло даже у наших соседей. Именно катастрофы, потому что даже у самых сильных государств мира не хватило накопленного запаса прочности, чтобы сохранить покой в обществе", - отметил Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

Вместе с тем, по словам белорусского президента, занятость в экономике должна обеспечиваться устойчивой и эффективной работой предприятий, а не тем, что они порой искусственно удерживают или содержат людей. Лукашенко заявил, что в сфере зарплат достигнут тот минимум, который был обещан правительством. "Однако, по моим данным, доход значительной части населения пока еще ниже этого уровня, и не от всех людей мы получаем положительную оценку своей работы", - пояснил белорусский лидер.