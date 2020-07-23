IDBank и Idram предлагают революционный цифровой инструмент в сфере бесконтактных и онлайн покупок

IDBank и Idram объявляют о расширении стратегического сотрудничества и предлагают революционный цифровой инструмент в сфере бесконтактных и онлайн покупок

Учитывая эффективность сотрудничества IDBank-а и Idram-а, компании объявляют о расширении сотрудничества и предлагают новые совместные цифровые услуги широкому кругу пользователей.

Компании представили инновационный цифровой продукт «RocketLine» во время сегодняшней онлайн презентации.

«Мы с удовольствием представляем новый плод сотрудничества – RocketLine. Это цифровой инструмент в сфере бесконтактных и онлайн покупок, который является новинкой на армянском рынке», - отметил Карен Налбандян, директор по развитию бизнеса. По его словам, RocketLine можно назвать также инновационной цифровой рассрочкой, но более удобной и полной, чем можно было представить по сей день.

Коммерческий директор Idram-а Григорий Йолян отметил, что RocketLine предоставляет полноценную свободу клиентам. «Если знакомый нам всем кредит ограничивает число магазинов, откуда можно купить товар в кредит, то Rocketline дает широкий выбор: он работает везде, где возможна оплата с помощью Idram – пользуясь более чем 250 услугами, оплачивая с помощью QR и NFC в более чем 3000 пунктах оплаты и даже в онлайн магазинах, если там интегрирована возможность оплаты через Idram.

Во время презентации были представлены преимущества RocketLine:

Заранее установленный лимит для пользователей, являющихся клиентами Банка и Idram одновременно, с возможностью онлайн увеличения

Нет обязательного графика погашения: клиент получает гибкий инструмент управления финансовых средств: погашение возможно в течение выбранных трех или шести месяцев, по своему усмотрению,

По RocketLine возможно оплатить повседневные покупки и даже такие товары, в случае которых никогда не применялся кредит: оплатить коммунальные услуги, закрыть счет в кафе, совершить покупки в супермаркете,

Работает как в приложении, так и в веб версии,

Процесс быстрый и не требует дополнительных документов ни от покупателя, ни от продавца, все быстро и онлайн.

Пользоваться слишком просто: при совершении покупки с помощью приложения или веб версии необходимо просто выбрать «оплатить через 3 месяца» или «оплатить через 6 месяцев».

Представляя особенности продукта, глава отдела маркетинга Банка Татевик Оганесян отметила, что RocketLine предоставляет возможность клиентам Idram-а и IDBank-а без усилий иметь личный лимит (запасную сумму) от IDBank-а в приложении Idram и на онлайн платформе IDBanking.am. «Заранее установленный минимальный лимит RocketLine составляет 10.000 драмов, который в Банке называют welcomelimit, и автоматически выдается клиентам IDBank-а, имеющим статус премиум плюс в приложении Idram. Личный лимит можно использовать, начиная с 3000 драмов для покупок и платежей, полностью или частично.

Если Вы не являетесь клиентом IDBank-а, то воспользоваться лимитом можно просто пройдя дистанционную идентификацию с помощью мобильного приложения Idram и став клиентом Банка. Есть еще возможность увеличить лимит RocketLine: через приложение Idram или платформу IDBanking.am можно обратиться в Банк и в считанные секунды получить личный лимит до 10 миллионов драмов РА, в соответствии с Вашей кредитной историей и кредитоспособностью.

Участники презентации отметили, что личный лимит RocketLine можно получить, проделав несколько простых шагов, а размер суммы, предоставленной пользователю и использованной им, будет виден в приложении Idram и на платформе IDBanking.am, а погашение будет таким же простым, как и получение: все онлайн, быстро и удобно.

В конце презентации сотрудники Банка и Idram-а протестировали продукт.

Подробнее о RocketLine можно узнать здесь.

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