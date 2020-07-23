Информация о пунктах реализации армянской сельхозпродукции в Москве будет предоставляться на КПП

Информация о пунктах реализации армянской сельхозпродукции в Москве будет предоставляться на пограничных пропускных пунктах. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства экономики Армении Анна Оганян. “О возможностях реализации армянской продукции в столице РФ Москве армянские экспортеры отныне будут оповещаться партнерами КГД. Экспортеры могут парковаться на бесплатных условиях на территории базы хранения “Роктон” (51-й км МКАД, вл.2, тел. +7 (985) 643-43-45 ), также на территории производственно-складского центра “БММ” (г. Москва, Кирпичные выемки, 4). На местах обеспечены все необходимые условия”, - отметила Оганян.

По ее словам, в эти дни возможности организации торговой деятельности, бесплатной парковки, реализации товаров созданы в нескольких пунктах оптовой торговли: “Бухта” (16 165, к․1, +7 (926) 6660099), “Шелковый путь” (32-й км МКАД ), Торговый центр г. Тула (с. Ильинка, ул․Центральная, вл.40).

Министерство экономики также сообщает, что армянские экспортеры и индивидуальные предприниматели, которые на территории Российской Федерации и, в частности, на территории Москвы, столкнулись с проблемами по реализации экспортируемых из Армении товаров, могут получить бесплатную юридическую помощь от следующих организаций: Российско-армянская ассоциация “АРМРОСС” - +7 (929) 939 78 00; “ОМЕГА Групп” - +7 (909) 952- 70-49, +7 (985) 132 08 88, + 7 (495) 104 -82 -27; Армянская ассоциация адвокатов, Московский филиал САР - +7 (966) 153-00-00. По указанным вопросам в посольстве Армении в РФ действует номер горячей линии : + 7 (966) 118-89-84.