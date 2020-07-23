Армянские и российские военные разыграли различные сценарии применения и противодействия БПЛА

В рамках учений Объединенной армяно-российской системы ПВО были разыграны различные сценарии применения и противодействия разведывательным беспилотникам. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“В рамках учений Объединенной армяно-российской региональной системы ПВО были разыграны различные сценарии применения и противодействия разведывательным БПЛА”, - написала Степанян.

23 июля начались плановые учения Объединенной армяно-российской системы ПВО, целью которых является изучение методов противодействия разведывательным БПЛА. В ходе учений с целью усовершенствования системы противодействия будут разработаны новые формы борьбы с БПЛА. В занятиях и разработках участвуют командиры армянских и российских зенитно-ракетных комплексов, армянской и российской истребительной авиации, всех подразделений зенитно-артиллерийских средств ВС Республики Армения.