Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июль

Армянские и российские военные разыграли различные сценарии применения и противодействия БПЛА

Армянские и российские военные разыграли различные сценарии применения и противодействия БПЛА

В рамках учений Объединенной армяно-российской системы ПВО были разыграны различные сценарии применения и противодействия разведывательным беспилотникам. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“В рамках учений Объединенной армяно-российской региональной системы ПВО были разыграны различные сценарии применения и противодействия разведывательным БПЛА”, - написала Степанян.

23 июля начались плановые учения Объединенной армяно-российской системы ПВО, целью которых является изучение методов противодействия разведывательным БПЛА. В ходе учений с целью усовершенствования системы противодействия будут разработаны новые формы борьбы с БПЛА. В занятиях и разработках участвуют командиры армянских и российских зенитно-ракетных комплексов, армянской и российской истребительной авиации, всех подразделений зенитно-артиллерийских средств ВС Республики Армения.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации