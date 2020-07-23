Возможно, не будет необходимости дополнительного водозабора из Севана: председатель Водного комитета

Этот год в Армении в плане осадков не был благоприятным, он объявлен маловодным годом. По этой причине, по сравнению с показателями того же периода прошлого года, водозабор из Севана сделан больше на 19 млн кубометров.

На пресс-конференции в конференц-зале «Арменпресс» председатель Водного комитета Карен Саркисян отметил, что, в то же время, по тоннелю Арпа-Севан в озеро было доставлено около 20 млн кубометров воды.

“Как Вы знаете, и в реках была нехватка воды, это причина большего водозабора из Севана. Теплая зима повлияла на заполнение водоемов. В любом случае, учитывая наши планы орошаемых территорий, можем сказать, что, по всей вероятности, воды будет достаточно, и не будет необходимости в дополнительном водозаборе из Севана”, - сказал Карен Саркисян.

Правительство Армении в начале июня приняло решение, согласно которому в оросительный период 2020 года водозабор из Севана устанавливается до 170 млн кубометров. Карен Саркисян заверил, что делается все, чтобы поместиться в эту квоту, и чтобы не было повода для дополнительных водозаборов.