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Состояние бомбоубежищ школ приграничных общин будет улучшено

Состояние бомбоубежищ школ приграничных общин будет улучшено

В приграничных общинах Тавуша будет проведена работа по улучшению состояния бомбоубежищ школ. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства сказал министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, добавив, что вместе с губернатором Тавуша они посетили бомбоубежища ряда сел, подвергшихся артобстрелу, провели мониторинг.

“Мы с губернатором решили провести полный мониторинг и, в случае необходимости, выделить  средства для улучшения состояния убежищ. В целом, школы имеют подобные возможности, но некоторые изменения необходимы”, - представил министр.


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