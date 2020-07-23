Состояние бомбоубежищ школ приграничных общин будет улучшено

В приграничных общинах Тавуша будет проведена работа по улучшению состояния бомбоубежищ школ. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства сказал министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, добавив, что вместе с губернатором Тавуша они посетили бомбоубежища ряда сел, подвергшихся артобстрелу, провели мониторинг.

“Мы с губернатором решили провести полный мониторинг и, в случае необходимости, выделить средства для улучшения состояния убежищ. В целом, школы имеют подобные возможности, но некоторые изменения необходимы”, - представил министр.