Правительство Армении предложило кандидатуру судьи Конституционного суда
12:57, 23 Июль, 2020
12:57, 23 Հուլիս, 2020
Правительство Армении на должность судьи Конституционного суда предложило кандидатуру Ваграма Аветисяна. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства.
Во время заседания Ваграм Аветисян представил свои принципы и действия в случае избрания судьей КС.
Ваграм Аветисян - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права ЕГУ.
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