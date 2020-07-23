 Зафиксирована ситуация в воздухе на армяно-азербайджанской границе

Ситуация в воздухе во время боевых действий, развернувшихся в последние дни на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы, полностью зафиксирована. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

“В рамках проходящих учений ПВО во внеплановом порядке проводятся исследования архивов средств объективного контроля. Армянская сторона анализирует тактику противника и действия армянских подразделений ПВО”, - отметила Степанян.

Плановые учения Объединенной армяно-российской системы ПВО начались 23 июля. Их цель -изучение методов противодействия разведывательным БПЛА. В ходе учений для совершенствования системы противодействия будут разработаны новые формы борьбы с БПЛА.