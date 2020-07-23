Воспитанники Севанской музыкальной школы признаны победителями международного конкурса-фестиваля

Воспитанники музыкальной школы им. Валерия Саркисяна города Севан признаны победителями XI Международного конкурса-фестиваля искусств. Как сообщили «Арменпресс» в аппарате мэрии Севана, фестиваль этого года существенно отличался от предыдущих. Он прошел в онлайн формате.

“Воспитанники Севанской музыкальной школы им. Валерия Саркисяна, которые с марта были на дистанционном обучении, параллельно с учебой готовились и к фестивалю. До начала фестиваля участники видеоматериалы со своими исполнениями направили членам жюри фестиваля. Воспитанники музыкальных и художественных школ республики и зарубежных стран своими вокальными, инструментальными исполнениями, творческими работами соревновались за звание лучшего. Для многих детей это лучшая площадка для представления, в то же время путь к будущим сценам.

Выступления маленьких севанских музыкантов уже завершены, известны призеры.

По словам временно исполняющего обязанности директора музыкальной школы Унана Аракеляна, воспитанники музыкальной школы и на этом фестивале заслужили победы, отличились своим исполнением. На XI Международном конкурсе-фестивале искусств “Арт Мюзик” у нас 5 призеров. Воспитанница вокального отделения Элен Мкртчян (преподаватель Ерануи Кочарян) на конкурсе-фестивале удостоилась второго приза. Второго приза удостоились также ученик отделения дудука Сурен Хачатрян (преподаватель Айк Сираканян, аккомпаниатор Карине Давтян) и ученик отдела трубы Артем Аветисян (преподаватель Гурген Бабаян, аккомпаниатор Лусине Исраелян).

Ученица отделения флейты Изабелла Арутюнян (преподаватель Хосров Миракян, аккомпаниатор Карине Давтян) удостоилась третьего приза на XI Международном конкурсе-фестивале искусств “Арт Мюзик”. Дипломантом фестиваля стал ученик отдела дудука Артур Оганян (преподаватель Айк Сираканян, аккомпаниатор Карине Давтян).

“Наши победы - результат хорошей и целенаправленной работы”, - отметила секретарь аппарата мэрии Севана Армине Гукасян.

Хосров Хлгатян