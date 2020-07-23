В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
12:37, 23 Июль, 2020
Число выявленных в Бразилии случаев коронавируса увеличилось за сутки на рекордные 67 860, за все время в стране зафиксированы уже свыше 2,2 миллиона случаев COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.
Накануне прирост новых случаев заражения составил 41 тысячу. По данным бразильского минздрава, за все время распространения инфекции медики в Бразилии выявили 2 227 514 случаев заражения. За все время в стране скончались 82 771 пациентов с подтвержденным COVID-19, прирост за сутки составил 1284 смертей.
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.
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