В  вооружение полиции внесены изменения

Правительство внесло изменения в список вооружения Полиции Армении.

Как сообщает «Арменпресс», принятие проекта обусловлено необходимостью внесения соответствующих изменений на основании заключения комиссии, представляющей заключение о включении в вооружение полиции видов огнестрельного оружия, боеприпасов, специальных средств и средств индивидуальной защиты или их снятии с вооружения.

В частности, из списка вооружения вышли виды уже неиспользуемого и устаревшего огнестрельного оружия, боеприпасов, специальных средств и средств индивидуальной защиты, также в связи с внедрением патрульной службы полиции добавлены новые виды вооружения.

Остальные изменения по проекту носят исключительно технический характер.