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 Армении подарен созданный в Японии препарат авиган

 Армении подарен созданный в Японии препарат авиган

Поскольку окончательный вариант препарата для лечения COVID-19 пока не разработан, многие страны мира применяют уже существующие препараты, которые путем подавления размножения вируса снижают уровень смертности. На данный момент препарат авиган (фавипиравир) - один из именно таких лекарств, который вызвал активный интерес. 22 июля Япония, по просьбе Армении,  преподнесла нам в дар препарат авиган, который должен быть использован в лечении почти 100 пациентов.

Ожидается, что препарат эффективно будет использован армянскими врачами и будет способствовать дальнейшему продвижению клинических исследований COVID-19, тем самым способствуя выздоровлению большего числа пациентов.


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