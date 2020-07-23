 Армении подарен созданный в Японии препарат авиган

Поскольку окончательный вариант препарата для лечения COVID-19 пока не разработан, многие страны мира применяют уже существующие препараты, которые путем подавления размножения вируса снижают уровень смертности. На данный момент препарат авиган (фавипиравир) - один из именно таких лекарств, который вызвал активный интерес. 22 июля Япония, по просьбе Армении, преподнесла нам в дар препарат авиган, который должен быть использован в лечении почти 100 пациентов.

Ожидается, что препарат эффективно будет использован армянскими врачами и будет способствовать дальнейшему продвижению клинических исследований COVID-19, тем самым способствуя выздоровлению большего числа пациентов.