После июльских победных боев Армения укрепила свои позиции: Пашинян

После июльских победных боев Армения укрепила свои позиции. Как сообщает Арменпресс, об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, назвав эти позиции:

“Первое: Необходимо еще более укрепить систему общей безопасности Армении и Арцаха. В этом контексте мы придаем большое значение нашему тесному сотрудничеству с Республикой Арцах и приданию этому сотрудничеству нового контента в соответствии с существующими угрозами.

Второе: Республика Арцах должна стать полноценной стороной переговоров.

Третье: Азербайджан должен публично отказаться от применения силы и предпринять убедительные шаги по прекращению антиармянской риторики.

Четвертое: Переговоры должны быть содержательными. Подход Азербайджана, согласно которому переговоры являются продолжением войны, а их цель - решить военные вопросы за столом переговоров, лишают смысла весь переговорный процесс. Переговоры имеют смысл, если Азербайджан готов отступить от своего максималистского подхода и готов к компромиссу. Признание права народа Арцаха на самоопределение без каких-либо ограничений и безопасность народа Армении и Арцаха ни при каких обстоятельствах не могут стать предметом уступок.

Пятое: В последние дни Азербайджан напал на гражданское население и инфраструктуру ряда приграничных сел Тавушской области. Страны, поставляющие оружие в Азербайджан, должны четко осознавать, что применение этого оружия против мирного населения является преступлением, поскольку создается впечатление, что против Вооруженных сил и мирного населения Армении борется не Азербайджан, а производящие высокоточное смертоносное оружие международные корпорации со своими специалистами. Конфликт, который продолжается уже три десятилетия, наносит серьезный ущерб пограничным населенным пунктам Армении и проживающим в Арцахе людям, нарушая их политические, экономические, экологические и другие права. Подход, согласно которому эти права могут быть реализованы только после урегулирования конфликта, неприемлем. Проблемы живущих в зоне конфликта людей должны стать приоритетной частью повестки дня переговоров.

Шестое: Мониторинг соблюдения прекращения огня, который существовал до пандемии, фактически очень ограничен. Необходимо ввести эффективный международный мониторинг, который будет постоянным, будет иметь контрольные механизмы, которые будут фиксировать, когда и какая из сторон нарушила режим прекращения огня. Такую мониторинговую деятельность может осуществлять Офис личного представителя действующего председателя ОБСЕ, который имеет многолетний опыт работы в регионе и может обеспечить постоянное присутствие наблюдателей ОБСЕ в регионе как на государственной границе, так и на линии соприкосновения.

Обеспечение прямой связи между военными на местах является эффективным инструментом предотвращения и выяснения инцидентов.

Армения продолжит сотрудничество с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта. Мы решительно отвергли и будем отвергать попытки Турции дестабилизировать регион, манипулируя конфликтом”.