Армянская армия подтвердила ее признание самой боеспособной армии в регионе: Никол Пашинян

Вооруженные силы Армении продемонстрировали высшую боеспособность и подтвердили ее признание самой боеспособной и интеллектуальной армией региона. Как сообщает «Арменпресс», об этом в начале заседания правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

“Как Вам известно, 12 июля Азербайджан предпринял нападение на наши пограничные посты в Тавушской области. Вооруженные силы Армении не только отбили атаки противника, но и нанесли ему существенный ущерб.

Азербайджанская сторона понесла многочисленные потери, в том числе и вооружения и военной техники, включая сверхсовременную технику, что является очевидной победой армянской военной силы, мысли и военно-промышленного комплекса.

Сильнее был морально-психологический удар, нанесенный противнику. В результате произошедших на границе событий в Азербайджане сложилась нестабильная внутриполитическая ситуация, что заставляет руководство этой страны прибегать к новым провокациям, чтобы энергию внутреннего недовольства направить против Армении и Арцаха”, - сказал премьер.

На фоне всего этого Никол Пашинян посчитал нужным сделать несколько важных замечаний.

“Во-первых, Азербайджан напал на суверенную территорию Армении, и я еще раз должен подчеркнуть, что те позиции, которые стали эпицентром событий последних двух недель, находятся на суверенной территории Армении и обвинения Азербайджана в агрессии против него просто абсурдны.

Азербайджан совершил нападение тогда, когда Армения была вовлечена в мирный процесс урегулирования карабахского конфликта и в условиях, когда Азербайджан отказывался вести переговоры с основной стороной конфликта – Арцахом.

Все атаки Азербайджана были решительно пресечены, и армянская сторона более чем укрепила свои позиции на границе. Азербайджанский миф о том, что его армия может победить армянскую армию, и, следовательно, Армения и Арцах должны пойти на уступки, испарился.

Мы долгое время призывали Азербайджан не пытаться говорить с нами с позиций силы, языком силы и угроз. И теперь можем сказать, что Армения не только отвергла угрозу силы за дипломатическим столом, но и на поле боя показала, что они безосновательны и не отражают реальное соотношение сил. Когда я говорю о соотношении сил, я имею в виду не только количество вооружений и Вооруженных сил, а прежде всего качество их действий, уровень управления”, - сказал премьер-министр.

По его словам, сейчас мы можем с уверенностью сказать, что Вооруженные силы Армении, армянская армия не только продемонстрировали высококлассную боеспособность, но и подтвердили ее признание самой боеспособной и интеллектуальной армией региона.

“И это не просто заявление, а вывод из детального анализа событий, произошедших после 12 июля. Наша армия была и остается предметом общенациональной гордости. В Тавуше она еще раз подтвердила это.

Считаю важным также и то, что общество Армении продемонстрировало свою солидарность, поддержку и доверие своему легитимному правительству и вооруженным силам. Хотелось бы особо подчеркнуть единство наших соотечественников и в диаспоре, преданность, благоразумие и трезвость их содействия Армении. Наши соотечественники из диаспоры в эти дни еще раз продемонстрировали, что мы - единое целое, одна семья, один дух и одна идентичность”, - подчеркнул премьер-министр.