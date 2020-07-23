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Армянские и российские военнослужащие разрабатывают новые способы борьбы с БПЛА

Армянские и российские военнослужащие разрабатывают новые способы борьбы с БПЛА

Начались плановые учения Объединенной армяно-российской системы противовоздушной обороны, в ходе которых будут разработаны новые формы борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“Сегодня начались плановые учения Объединенной армяно-российской системы ПВО, целью которых является изучение методов противодействия разведывательным БПЛА. В ходе учений с целью усовершенствования системы противодействия будут разработаны новые формы борьбы с БПЛА”, - написала Степанян.

В занятиях и разработках участвуют командиры армянских и российских зенитно-ракетных комплексов, армянской и российской истребительной авиации, всех подразделений зенитно-артиллерийских средств ВС Республики Армения.


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