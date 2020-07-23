Третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" приступил к заводских ходовым испытаниям на Черном море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Экипаж проведет наладку и проверку главной энергетической установки на разных режимах работы, испытает резервные механизмы и различное оборудование, в том числе при переходе на аварийные источники электропитания, а также протестирует внутрикорабельные средства связи, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Планируется, что "Павел Державин" войдет в соединение кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы.

Ранее в Минобороны сообщали, что в ВМФ он поступит ранее обозначенного контрактом срока. Передача флоту назначена до конца 2020 года.

На Черном море уже служат два таких сторожевика, построенные на Зеленодольском заводе имени Горького, — "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев".

Патрульные корабли проекта 22160 разработаны Северным конструкторским бюро. Они предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами.